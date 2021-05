Fantastici 4 sarà il film che chiuderà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe

I prossimi due anni saranno decisamente interessanti per i fan Marvel: la Fase 4 dell'MCU è solo agli inizi e, tra le serie in arrivo su Disney+ e i film in uscita dopo gli infiniti rinvii causati dalla pandemia, ad attenderci ci sono novità che hanno già attirato la nostra attenzione. Il film sui Fantastici 4, ad esempio.

Mentre qualcuno immagina Robert Pattinson come Mr. Fantastic, ma anche come Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa, dunque, in casa Marvel si continua a lavorare all'inserimento della famiglia allargata più famosa dell'universo dei supereroi che, stando a quanto abbiamo visto nel video pubblicato in queste ultime ore, potrebbe giocare un ruolo importantissimo nell'economia di questa Fase 4.

Nel video il logo dei Fantastici 4 appare a chiudere la lunga trafila di film annunciati da qui al 2023: pur mancando ancora una finestra d'uscita, dunque, sembra più che plausibile che Reed Richards e soci possano arrivare proprio in chiusura di questa Fase 4 (se esordendo nel corso di uno dei film precedenti o meno, naturalmente, non è ancora chiaro).

Un esordio col botto, dunque, per il gruppo di supereroi più atteso dai fan Marvel (al pari forse dei soli X-Men): quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, l'assurdo cast immaginato da Ryan Reynolds per i Fantastici 4.