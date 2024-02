Fantastici 4, il film sarà ambientato in due timeline diverse? 'Sarà come Piccole Donne'

Fantastic four sarà ambientato negli anni 60’? Forse, ma non solo. Secondo alcuni rumour, il film avrà una struttura temporale particolare.

Secondo la youtuber del canale “Beyond the Trailer” Grace Randolph, il nuovo film dei fantastici quattro si potrebbe muovere su due linee temporali diverse: “L'altra cosa che ho sentito dire è che la sceneggiatura ha due storie insieme. Il paragone che ho sentito è stato un po' come quello di Piccole donne di Greta Gerwig. Non ho sentito dire quali fossero le due linee temporali o le storyline, una nel passato e una nel futuro”. Un’opzione molto interessante, che il nuovo film Marvel possa essere nuovamente una origin story che racconti gli inizi del gruppo di supereroi?

Ricordiamo che Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) faranno parte del cast de I Fantastici Quattro. A dirigere la pellicola ci sarà Matt Shakman, regista di Cut Bank, la miniserie Wandavision, e di varie puntate di alcune celebri serie tv come Fargo, Mad Men, dottor House e Il trono di Spade.

Nel frattempo, molti fan della Marvel si chiedono se Henry Cavill sarà il nuovo dottor destino in The Fantastic 4.