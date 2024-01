Fantastici 4, è fatta per Vanessa Kirby? Marvel potrebbe aver chiuso il discorso cast

Dopo le recenti novità sull'agenda di Pedro Pascal, che ha lasciato il cast di Weapons in ottica Fantastici 4, dal dietro le quinte dei Marvel Studios arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Vanessa Kirby.

Da mesi, infatti, la star di Napoleon e Mission: Impossible è la sola unica voce associata al ruolo di Susan Storm alias Donna Invisibile, e molti insider l'avevano data per confermata addirittura prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood: come saprete però l'annuncio ufficiale sul cast di Fantastici 4 non è ancora arrivato, da parte dei Marvel Studios, e nell'attesa i fan sono affamati di novità e voci di corridoio.

In particolare, il noto insider di Hollywood deuxmoi ha condiviso un ultimo aggiornamento, sostenendo che i Marvel Studios avrebbero ormai praticamente finalizzato il cast dei Fantastici Quattro. Vanessa Kirby dovrebbe ricoprire per l'appunto il ruolo della Donna Invisibile, al fianco di Pedro Pascal nei panni di Mister Fantastic, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo de La cosa e Joseph Quinn in quello di Johnny Storm/ Torcia Umana.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardante il progetto dei Marvel Studios, quindi restate sintonizzati su tutti i canali di Everyeye: l'attesissimo nuovo film dei Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025, con le riprese che dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate 2024.