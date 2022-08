Fantastici 4, è fatta per Matt Shakman? Il regista di WandaVision lascia Star Trek 4

Pare che le stelle, almeno a Hollywood, si stiano allineando per illuminare il cammino di Matt Shakman verso la regia di Fantastici 4, dato che a poche ore dalla conferma delle trattative in corso con i Marvel Studios è giunta la notizia della rinuncia del regista di WandaVision a Star Trek 4.

Stando a quanto si legge sul The Hollywood Reporter, infatti, proprio in queste ore Shakman avrebbe abbandonato la guida del nuovo film di Star Trek, ancora senza titolo: il tempismo non sembrerebbe una coincidenza dato che, qualora i report che lo vogliono alla guida del reboot dei Fantastici 4 dei Marvel Studios dovessero trasformarsi in realtà, chiaramente il regista sarebbe impossibilitato a portare avanti entrambi i progetti: Fantastici 4 uscirà a novembre 2024 e la produzione dovrà iniziare presto per rispettare quella scadenza, cosa che crea chiaramente un conflitto di programmazione nell'agenda del regista.

"Matt Shakman è un regista incredibilmente talentuoso e ci dispiace doverlo salutare", ha dichiarato la Paramount in una nota ufficiale. "Siamo grati per i suoi numerosi contributi al nostro progetto, e continueremo a sviluppare il nostro film con la solita passione: siamo entusiasti del lavoro svolto finora e non vediamo l'ora di poterlo mostrare ai nostri fan."

Nell'aprile 2021, la Paramount ha annunciato che un nuovo film di Star Trek sarebbe uscito sul grande schermo il 9 giugno 2023, con Shakman scelto per la regia il luglio successivo. I fan della saga tuttavia possono tirare un sospiro di sollievo, perché l'uscita di scena del regista non dovrebbe causare rallentamenti: l'inizio delle riprese di Star Trek 4, infatti, è ancora previsto per la primavera 2022, dunque Paramount ha ancora tempo per trovare un degno sostituto.

