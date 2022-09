Fantastici 4, fatta per Jodie Comer? La Marvel ha trovato la nuova Donna Invisibile

Dopo la possibile conferma del regista di Fantastici Quattro, una nuova indiscrezione che emerge a poche ore dalla convention Disney D23 sembrerebbe aver confermato che sarà Jodie Comer ad interpretare la Donna Invisibile nel MCU.

Questa volta il nome della star di The Last Duel e Free Guy è venuto fuori dal noto The John Campea Show, ospitato dal giornalista americano John Campea suoi suoi canali social: "Ci sono state delle voci in proposito e vorrei buttare un po' di benzina sul fuoco a suo favore", ha detto Campea, aggiungendo che i Marvel Studios annunceranno ufficialmente Jodie Comer alla D23 come parte del cast del reboot di Fantastici Quattro. Il giornalista ha aggiunto di aver sentito il nome dell'attrice collegato a quello di Sue Storm negli ultimi due mesi, anche se ha avvertito i suoi spettatori che "ci sono stati anche altri grossi nomi in ballo."

Naturalmente non si tratta di conferme ufficiali, ma è la terza volta che il nome di Jodie Comer salta fuori per Fantastici Quattro nell'ultimo periodo: qualche giorno fa si era parlato di lei come 'seconda scelta' dopo che Lily James si era trovata in pole position, mentre nello scorso week-end l'attrice è stata menzionata in una lista di 8 grandi star assunte in segreto dai Marvel Studios e pronte per essere svelate alla D23. Staremo a vedere.

Ricordiamo che il panel D23 della Marvel è previsto per sabato 10 settembre (alle 19:00 ora italiana) all'interno della più ampia conferenza 'Studio Showcase', che porterà sul palco 20th Century Studios, Lucasfilm e Marvel Studios.