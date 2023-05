Fantastici 4, è fatta per il cast: insider sicuri, ecco chi interpreterà gli eroi Marvel

Le indiscrezioni sul casting di Fantastici 4, attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe, continuano incessanti da settimane ma in queste ore la situazione potrebbe aver raggiunto la svolta definitiva, almeno secondo alcuni dei cosiddetti 'scooper' e insider del settore.

Stando al famoso My Time to Shine Hello, i Fantastici 4 del MCU saranno Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal e Daveed Diggs, nei panni rispettivamente di Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa dagli occhi azzurri. Questi quattro nomi sembrano abbastanza consolidati nella comunità degli scooper, dato che dopo il post di My Time praticamente tutti gli altri insider più 'accreditati' - da Alex Perez a Charles Murphy, passando per Daniel RPK - si sono accodati riconfermando il tweet del 'collega'.

Di Adam Driver come leader dei Fantastici 4 si è ovviamente parlato nelle scorse settimane, quando proprio My time to shine aveva avvertito i fan del MCU che l'attore aveva già firmato il contratto. Stessa cosa per Margot Robbie come Donna Invisibile e Paul Mescal nel ruolo di suo fratello Johnny Storm, dei quali si parla già da diverso tempo per il film Marvel Studios. Per quanto riguarda Daveed Diggs nel ruolo de La cosa, l'attore di Hamilton, Snowpiercer e La sirenetta è entrato nel quartetto dopo che i Marvel Studios hanno - sempre secondo le indiscrezioni dal dietro le quinte - abbandonato la pista Mila Kunis per la parte del supereroe di roccia.

Naturalmente non si tratta di informazioni verificabili al momento, ma vale la pena di notare che raramente la 'comunità' degli scooper è stata così schierata e, soprattutto, convinta come appare stavolta. Vi terremo aggiornati.

Fantastici 4 uscirà il 15 febbraio 2025.