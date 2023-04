Fantastici 4, è fatta per Adam Driver? Famosi insider sicuri: 'Sarà lui Reed Richards'

Adam Driver come Mr Fantastic per Fantastici Quattro, il tanto atteso remake dei Marvel Studios in uscita nel 2025? Si, almeno secondo le ultime indiscrezioni arrivate in queste ore da due dei più famosi insider di settore.

Ad aprire le danze è stato il rispettabile scooper Daniel Richtman, secondo cui in queste ore Adam Driver starebbe finalizzando un accordo con i Marvel Studios per guidare il misterioso cast di Fantastici Quattro e vestire i panni elastici del mitico Reed Richards, alias Mr Fantastic.

Il nome dell'acclamato attore - che molto presto i fan rivedranno in Ferrari di Michael Mann, e che è già stato scelto dal leggendario regista per il suo prossimo film Heat 2, sequel del capolavoro del 1995 - gira da tempo per i corridoi dei Marvel Studios, e questa non è la prima volta che viene associato ad un progetto del MCU. Ma a dare maggior credito all'indiscrezione di Richtman, che di per sé basterebbe per scaldare gli animi dei fan, è stato anche l'altrettanto famoso insider My time to shine, che sulla sua pagina Twitter ha anticipato: "Adam Driver sarà molto probabilmente il nostro prossimo Reed Richards".

Che cosa ne pensate? Sareste contenti della scelta dell'attore di Marriage Story e The Last Duel per il ruolo di leader dei Fantastici Quattro? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.