Fantastici 4, i fan Marvel preoccupati: perché non c'è ancora una data d'uscita?

Il pomeriggio dei fan Marvel è stato decisamente intenso: gli Studios hanno finalmente rivelato titoli e date d'uscita di buona parte dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma nonostante l'euforia generale qualcuno ha avuto comunque un piccolo appunto da muovere... E sì, riguarda i Fantastici 4.

Del film su Reed Richards e soci si è effettivamente parlato, con quel logo dei Fantastici 4 apparso alla fine del video a lasciar intendere la possibilità che i quattro supereroi facciano il loro esordio proprio in chiusura dell'attuale Fase dell'universo cinematografico targato Marvel.

Di finestre per l'uscita in sala, però, neanche l'ombra: dettaglio, quest'ultimo, che ha mandato in allarme parte dei fan. "Troverò pace solo quando il film dei Fantastici 4 avrà una data d'uscita", "Chiedo scusa in anticipo per la persona che diventerò quando Fantastici 4 avrà una data d'uscita" si legge in alcuni commenti, mentre qualcun altro non riesce a trattenere l'entusiasmo: "Fantastici 4 chiuderà la Fase 4? Semplicemente perfezione!".

Insomma, l'hype c'è tutto e, data d'uscita o meno, le premesse per questo prosieguo di Fase 4 sembrano veramente ottime! Quali sono le vostre sensazioni? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, l'assurdo cast immaginato da Ryan Reynolds per i Fantastici 4.