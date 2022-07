Fantastici 4, una fan art immagina Cillian Murphy nel ruolo di Doctor Doom

I fan Marvel sono entusiasti dell'introduzione dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe e sul web circolano diverse voci e fan art che riguardano i personaggi. Una delle ultime creazioni raffigura la star di Peaky Blinders, Cillian Murphy, nei panni del villain del gruppo di supereroi, Doctor Doom.

In realtà l'idea di @Bobby_art riguarda la serie Disney+ dedicata a Victor Doom, con un fantastico concept che conferisce a Murphy un volto sfregiato, occhi azzurri luminosi e il tradizionale costume del personaggio.



L'ultimo film dell'MCU nelle sale è Thor: Love and Thunder, con Gorr il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale e il ritorno di Jane Foster/Mighty Thor con Natalie Portman.

Hemsworth ha dichiarato che lavorare con Christian Bale è stato 'davvero spaventoso', raccontando di recente in un'intervista qualche retroscena:"Gorr non è un semplice cattivo, c'è davvero complessità in lui. Ha una sincera motivazione che penso lo renda un cattivo maggiormente interessante".



In Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha debuttato John Krasinski nel ruolo di Mr. Fantastic/Reed Richards, chiamato a gran voce dai fan sui social e considerato perfetto per il personaggio. Nonostante tutto c'è un particolare sospetto su John Krasinski nel ruolo di Mr. Fantastic.

Ci sarà possibilità di vedere Cillian Murphy nel ruolo di Doom in uno show del Marvel Cinematic Universe?



Nel frattempo Doctor Doom è trend su Twitter dopo la rivelazione di Howard Stern.