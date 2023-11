Fantastici 4, quanto sarà esteso il ruolo di Dottor Destino nel primo film MCU?

Dopo le indiscrezioni che vorrebbero Cillian Murphy come prima scelta della Marvel per il ruolo del Dottor Destino, le ultime voci di corridoio emerse in queste ore sul film dei Fantastici 4 anticipano quanto sarà esteso il ruolo del famoso villain nel primo capitolo della nuova saga MCU.

Tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network X, il famoso insider Can we get some toast - tra i più accreditati nel settore - ha fatto sapere ai propri follower che Dottor Destino non apparirà nel primo film di Fantastici 4, per lo meno non nel corso del film vero e proprio: il villain potrebbe avere un cameo tramite una delle classifiche scene post-credit cui i Marvel Studios hanno abituato i propri fan, ma al momento non è chiaro se la sequenza verrà inserita oppure se il debutto di Destino nel MCU avverrà direttamente in un altro progetto.

Vale la pena di notare che, negli scorsi mesi, diversi insider avevano già anticipato l'assenza di Dottor Destino da Fantastici 4, con il villain del film che dovrebbe essere nientemeno che Galactus, accompagnato come da tradizione da uno dei suoi fedeli Araldi. La verità purtroppo è che, al momento, non è dato sapere in che modo Fantastici 4 si legherà alla Saga del Multiverso, dato che lo stesso Kevin Feige ha confermato che il film non sarà un'origin story: gli scooper concordano sul fatto che Fantastici 4 sarà fondamentale per Avengers: Secret Wars, ma se non sarà una origin story allora vuol dire che il team è già attivo in qualche modo nel MCU (o nel Multiverso) e lo stesso potrebbe valere per Dottor Destino, un nome che i fan dei fumetti sanno essere molto legato al crossover Secret Wars. Naturalmente è sempre possibile che Dottor Destino possa non fare il suo debutto nella Saga del Multiverso, considerato che molto probabilmente la saga dei Fantastici 4 andrà avanti anche nelle prossime Fasi del MCU e nella prossima grande Maxi Saga.

