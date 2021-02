Fantastici 4, l'ennesima fan art conferma che John Krasinski è un perfetto Reed Richards

Mentre da qualche parte in rete cominciano a diffondersi teorie sulla possibile introduzione off-screen dei Fantastici 4, che rivedremo poi in via ufficiale dopo il 2022 nell'annunciato reboot diretto da Jon Watts (gli Spider-Man MCU), i fan cominciano a sbizzarrirsi sui possibili interpreti dei personaggi.

È sicuramente troppo presto per iniziare a sbilanciarsi sugli attori che Kevin Feige, Watts e i casting directors del reboot hanno in mente per vestire i panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa, ma c'è un nome in particolare tra gli interpreti di Hollywood che praticamente da anni è uno se non IL fan favorite che il fandome MCU vorrebbe vedere come Reed Richards nella versione live-action reboot dei Marvel Studios.



Stiamo parlando del quotatissimo John Krasinski, protagonista di Jack Ryan di Amazon Prime Video e regista e sceneggiatore di Un posto tranquillo e del sequel di prossima uscita, che in passato ha rivelato di essere stato anche provinato per il ruolo di Captain America, ormai più di dieci anni fa. Ecco, Krasinski è un nome che i fan dei Fantastici 4 continuano a tirare fuori e a immaginare come Mr. Fantastici in tantissime fan art, e l'ultima che vi proponiamo oggi conferma semplicemente quanto sia straordinariamente adatto alla parte, sia interpretativamente parlando che per il suo physique-du-role.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.