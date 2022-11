Fantastici 4, Emily Blunt sarà la Donna Invisibile? L'attrice risponde ai rumor

Da tempo ormai i fan del Marvel Cinematic Universe vorrebbero vedere Emily Blunt nai panni della Donna Invisibile e dopo il cameo di John Krasinski in Doctor Strange 2 queste voci si sono sempre fatte più insistenti. Sarà lei ad interpretare Sue Storm nel prossimo film dedicato ai Fantastici 4?

In una recente intervista l'attrice ha dichiarato di non sapere nulla a riguardo e di non aver avuto nessun tipo di contatto per il ruolo in questione sebbene sia davvero lusingata per l'accostamento ad un personaggio tanto iconico i cui panni sono stati vestiti in precedenza da Jessica Alba.

"Non so nulla, davvero non lo so! Mi sono sempre sentita molto lusingata da questo casting dei fan. Penso che sia fantastico. Ma devo ammettere che non so niente! Non so mai come rispondere a queste domande... Nessuno mi ha contattata in merito alla Donna Invisibile, quindi per ora le cose stanno così".

E sebbene sul suo conto non voglia sbilanciarsi, Emily Blunt spera in un ritorno di John Krasinski nei Fantastistici 4 nei panni di Reed Richards. A tal proposito qualche tempo fa ha detto: "Lo spero. Lo spero. In questi casi non si sa mai. Sono stata davvero felice per lui perché è davvero un grande fan. E capisco perché le persone ci sperino così ardentemente e appassionatamente nel suo ritorno. Ora tutto questo fa parte della nostra storia cinematografica e anche familiare. Lui ne è davvero entusiasta".

Vi ricordiamo che i due attori in questione sono marito e moglie e potrebbero certamente portare sul grande schermo la loro indiscutibile chimica di coppia nel ruolo di questi due supereroi. Voi cosa ne pensate? Li rivedremo insieme nei Fantastici 4? Diteci la vostra nei commenti.