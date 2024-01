Fantastici 4, Ebon Moss-Bachrach: la star di The Bear commenta i rumor sul cast

Tra i tanti rumor relativi a Fantastici 4 dei Marvel Studios, quello che vuole la star di The Bear Ebon Moss-Bachrach nel ruolo de La cosa è uno di quelli che circola da più tempo e con più insistenza, e in queste ore l'attore ha finalmente rotto il silenzio sulla questione.

Intervistato da The Wrap, l'attore ha fornito esattamente il tipo di risposta standard che ci si aspetterebbe da qualcuno entrato in contatto con il segretissimo mondo Marvel, sostanzialmente confermando di aver almeno avuto qualche colloquio con i dirigenti dei Marvel Studios. A domanda diretta sulle voci secondo cui si unirà al MCU nei panni di Ben Grimm, alias La Cosa, l'attore di The Bear ha risposto: "Oh, credo di non poter né confermare né negare, quindi temo che non confermerò né negherò..."

Come dimostrano tanti esempi analoghi in passato, un attore che rifiuta di sfatare apertamente una voce sul casting tende ad essere un buon segno in merito all'ottenimento di quel ruolo, o almeno rispetto alle trattative in corso per il film in questione. Recentemente, ad esempio, Rachel Brosnahan aveva messo a disposizione dei giornalisti una risposta molto simile a quella di Ebon Moss-Bachrach quando le fu chiesto un commento sui rumor che la volevano come Lois Lane di Superman: Legacy, quando in realtà aveva già firmato per la parte nel film di James Gunn.

Secondo le ultime indiscrezioni il cast di Fantastici 4 è completo, e un annuncio sarebbe ormai imminente: restate sintonizzati per tutte le prossime novità.