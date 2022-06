Fantastici 4: c'è un particolare molto sospetto sul Mr Fantastic di John Krasinski

Dopo le dichiarazioni di Sam Raimi su John Krasinski, i fan sono evidentemente tornati ad ammirare il Mr. Fantastic degli Illuminati visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e si sono accorti di un dettaglio molto sospetto sul suo costume.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, approfittando della possibilità di mettere in pausa il film su Disney Plus - opzione chiaramente non disponibile al cinema, motivo per cui il dettaglio era sfuggito finora - in Doctor Strange nel Multiverso della Follia il Reed Richards di John Krasinski sfoggia sul suo costume il logo ufficiale del film dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios, cosa che chiaramente suggerisce che il Mr. Fantastic di Terra-838 non è troppo diversa da quella che sarà presentata per Terra-616, ovvero la realtà principale del MCU. Curiosamente, il reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios venne presentato solo attraverso il logo ufficiale durante il famoso Comic-Con di San Diego del 2019, sullo stesso palco dove qualche minuto prima Kevin Feige aveva svelato il titolo ufficiale del sequel di Doctor Strange (allora ancora affidato al regista Scott Derrickson).



Al momento non è chiaro chi interpreterà Mr Fantastic nel film: i Marvel Studios attraverso Spider-Man: No Way Home, Loki e Doctor Strange 2 hanno chiaramente lasciato a dir poco volubili le regole del Multiverso, tanto che i fan hanno visto lo stesso personaggio interpretato dallo stesso attore (Benedict Cumberbatch che fa diverse versioni di Doctor Strange) oppure tanti attori per lo stesso personaggio (Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland per Spider-Man, ma anche le tante versioni di Loki viste nella serie tv con Tom Hiddleston). Di conseguenza, la presenza di John Krasinski in Doctor Strange 2 non implica che l'attore tornerà per interpretare anche il Reed Richards di Terra-616. Allo stesso modo, però, la coincidenza del logo è interessante, dato che le varianti dei supereroi nel Multiverso hanno spesso costumi diversi offrendo appunto infinite 'variazioni' sul tema. Di certo non può trattarsi di una scelta casuale.

Voi chi vorreste vedere nei panni di Mr Fantastic per il film di Fantastici Quattro? Dareste il ruolo a John Krasinski, o preferirete un altro attore? Ditecelo nei commenti!