Fantastici 4, probabilmente Doctor Doom non sarà nel reboot Marvel Studios

Come annunciato durante l'Investor Day Disney da Kevin Feige, CCO Marvel Entertainment, il reboot dedicato ai Fantastici 4 è finalmente in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, diretto da Jon Watts (Spider-Man: Far From Home), ma per quanto riguarda i dettagli su trama e cast è purtroppo ancora troppo presto per sbilanciarsi.

Domanda ricorrente per quanto riguarda questo rilancio Marvel Cinematic Unvierse della famiglia più famosa della Casa delle Meraviglie è se il villain di turno, di quella che non sappiamo ancora se sarà o meno uno storia d'origini, sarà il Dottor Destino, considerando da sempre il grande arcinemico dei Fantastici 4.



Le probabilità che il villain possa apparire immediatamente nel reboot, cioè nel primo capitolo di un eventuale e quasi certo franchise, sono però molto basse. Praticamente nulle. E questa certezza viene da più di un decennio di progetti Marvel Studios. Prendiamo ad esempio Spider-Man: Homecoming e Far From Home (sempre diretto da Watts): uno dei nemici prontamente schivati è stato Norman Osborn aka Green Goblin, anche lui considerato una delle più grandi nemesi dell'Arrampica-Muri, e questo perché il cattivo è stato protagonista degli Spider-Man di Sam Raimi e anche di The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb.



Tenendo conto del fatto che pure il Dottor Destino è apparso in tutte e tre le trasposizioni cinematografiche dei Fantastici 4, in quelle di Tim Story interpretato da Julian McMahon e in quella di Josh Trank da Toby Kebbell, allora è quasi sicuro che non sarà riutilizzato nell'immediato per non saturare la pazienza e la curiosità del grande pubblico.



Fantastici 4 non ha ancora una data d'uscita ufficiale.