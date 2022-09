Fantastici 4, delusione cocente per i fan: nessun annuncio sul cast alla d23

Anche stavolta, i Fantastici 4 del MCU saranno annunciati domani: sul palco della d23, infatti, Kevin Feige ha presentato il cast ufficiale di Thunderbolts, ma ha glissato totalmente su quello dell'attesissimo reboot della Prima Famiglia di supereroi.

Delusione cocente da parte dei fan e anche da parte di tutti gli addetti ai lavori, dato che tutti si aspettano un annuncio importante in merito al film. L'unico nome svelato ufficialmente è quello di Matt Shakman, che sarà il regista di Fantastici 4: il cineasta, che aveva già lavorato con i Marvel Studios per la pluripremiata serie tv WandaVision, ha raggiunto Kevin Feige sul palco strappando non pochi applausi, ma il suo nome era già stato ampiamente (semi) confermato da numerosi report delle scorse settimane, dunque l'effetto sorpresa non è stato di casa per una volta nella presentazione Marvel.

Secondo le nuove informazioni ottenute da Justin Kroll, reporter di Deadline, pubblicate a pochi minuti dalla conclusione della conferenza dei Marvel Studios al d23, a quanto pare la decisione di non annunciare il cast di Fantastici 4 è stata di Kevin Feige: stando a Kroll, non ci sarebbe nessuna certezza al momento su chi interpreterà chi nell'attesissimo cinecomix della Fase 6 del MCU, perché il presidente di Kevin Feige ha voluto attendere Shakman per consultarsi con lui e prendere insieme ogni decisione di casting. Questo dettaglio la dice lunga su quanta importanza avrà Fantastici Quattro per la saga, evidentemente, dato che molto spesso i registi dei film della saga saltano a bordo dei progetti a cose già fatte, per quanto riguarda gli attori coinvolti.

Una delle vette del d23 della Marvel, dunque, rimane il trailer ufficiale di Secret Invasion, nuova serie Disney Plus dedicata a Nick Fury, ma anche il sorprendete trailer di Werewolf by night.

Il film uscirà l'8 novembre 2024.