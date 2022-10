Fantastici 4, Dacre Montgomery di Stranger Things è la Torcia Umana nella nuova fan art!

Dopo l'annuncio dell'ingresso dei Fantastici 4 nell'MCU sono inevitabilmente iniziate le speculazioni sui possibili interpreti che potrebbero essere scelti per recitare nei panni dei protagonisti. Sui social sono iniziate a comparire diverse fan art e l'ultima in particolare ha affascinato parecchio gli appassionati.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo visto John Krasinski interpretare Reed Richards/Mr. Fantastic ma chi saranno gli attori che reciteranno nel film in futuro? Il casting dei Fantastici 4 è iniziato ufficialmente da fine settembre.



Alcuni spettatori hanno le idee chiare, tanto che una fan art comparsa online mostra Dacre Montgomery nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana. Nell'immagine si vede l'attore con il costume blu dei Fantastici 4 e poi successivamente mentre usa i suoi super poteri.

Il nome di Montgomery, conosciuto soprattutto per aver recitato in Power Rangers e nella serie Netflix, Stranger Things, sembra essere uno dei preferiti dai fan.

I Fantastici 4 al cinema sono già apparsi nel 2005 con il film di Tim Story. In quell'occasione i ruoli furono assegnati a Ioan Gruffudd (Reed Richards/Mr. Fantastic), Jessica Alba (Sue Storm/Donna Invisibile), Chris Evans (Johnny Storm/la Torcia Umana) e Michael Chiklis (Ben Grimm/la Cosa).



Il film ebbe anche un sequel meno fortunato anche rispetto al già criticato primo film, I Fantastici Quattro e Silver Surfer, uscito nel 2007.

Nel prossimo film Rachel Brosnahan sarà Sue Storm? L'attrice ha commentato il rumor sulla sua partecipazione al prossimo capitolo MCU.