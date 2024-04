Fantastici 4, cos'è la Future Foundation? Spiegazione del teaser dei Marvel Studios

Che cos'è la Future Foundation dei Fantastici 4? Se avete visto il nuovo poster di Fantastici 4 dedicato a Johnny Storm/Torcia Umana potreste aver notato un link disponibile sul post che la Marvel ha pubblicato su X: scoprite cosa succede cliccandoci.

Una volta aperto il link, verrete accolti dal simpatico HERBIE e dal fatidico errore 404 "PAGINA NON TROVATA". Ma niente paura, perché ad un esame più attento potrete notare che sul corpo di metallo dell'iconico robottino è possibile intravedere un codice QR che, a sua volta, conduce ad una nuova pagina con il logo della Future Foundation: raggiunto questo nuovo portale i curiosi potranno trovare l'elenco completo dei 5 fumetti che hanno ispirato il film Fantastici 4 dei Marvel Studios, dei quali vi abbiamo già parlato questa mattina, oltre appunto al logo della cosiddetta Fondazione Futuro dei Fantastici 4.

Ma di cosa si tratta esattamente? È molto semplice: introdotta nel 2010 nell'albo Fantastic Four #579 dallo scrittore Jonathan Hickman e dall'artista Neil Edwards, la Fondazione Futuro è un'organizzazione creata da Reed Richards per dare una scossa allo sviluppo scientifico e tecnologico della razza umana, una sorta di un think tank delle giovani menti più brillanti dell'universo che nel corso della sua storia editoriale ha incluso ogni sorta di personaggio Marvel noto per la sua intelligenza, come Spider-Man, Hank Pym, Franklin Richards, Valeria Richards e perfino Dottor Destino.

Da notare, nel contesto del film, che l'inclusione della Future Foundation nella campagna virale aggiunge credibilità alle voci secondo cui Franklin e Valeria Richards faranno parte dei Fantastici 4 del MCU, dato che come detto i due figli di Reed e Sue Storm sono membri regolari della Fondazione.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su