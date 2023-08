Fantastici 4, conoscete il cameo di Wolverine di Hugh Jackman nel film Fox? Fa schifo!

Il film su I Fantastici 4 è uscito in un momento storico in cui l’MCU non era stato probabilmente neanche immaginato e in cui l’idea di un franchise tanto grande e con così tanti richiami sembrava improponibile. Una scena cancellata in cui Mr. Fantastic si trasforma in Wolverine aveva però precorso il futuro, nel peggiore dei modi.

Dopo avervi riportato del concept per cui Nicolas Cage sarebbe dovuto essere il Dottor Destino, torniamo a parlare di quello che sarebbe potuto essere e, per fortuna, non è stato nel film del 2005, precursore a modo suo dei tanti cinecomic che hanno invaso il mercato nel decennio successivo.

In una scena cancellata e diventata pubblica e immediatamente virale, si può vedere Mr. Fantastic che, lamentandosi del bisogno di Sue Storm di avere al suo fianco un uomo più forte, muta il suo aspetto in quello dell’eroe degli X-Men, che aveva già debuttato al cinema qualche anno prima.

Il risultato è a dir poco imbarazzante tanto per la qualità dell’effetto visivo quanto per il fatto che non si capisca bene come Reed Richards possa riuscire in un’impresa di quel tipo nonostante i suoi poteri.

Di certo la clip resta interessante per il fatto che l’idea di collegare i vari lavori sui supereroi non sarà implementata prima del 2008 con l’arrivo di Iron Man e del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo, rendendo l’esperimento fatto ai tempi un precedente di un certo rilievo, per quanto mal realizzato.

Dopo questo tuffo nel passato e in quello che sarebbe potuto essere, non ci resta che lasciarvi con la nostra recensione di I Fantastici Quattro.