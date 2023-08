Fantastici 4, che confusione: Adam Driver torna in lizza, Matt Smith risponde ai rumor

Non basta una Hollywood paralizzata dagli scioperi per interrompere il flusso continuo dei rumor sul casting di Fantastici 4, nuovo attesissimo film Marvel Studios che porterà per la prima volta l'amata famiglia di supereroi nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo le indiscrezioni sul rifiuto di Adam Driver per il ruolo di Mr Fantastic e le voci di corridoio sul possibile ingaggio di Matt Smith in Fantastici 4 al suo posto, la situazione sembrerebbe essersi nuovamente ribaltata: in queste ore, infatti, l'entourage della star di House of the Dragon ha risposto ai rumor sul casting di Reed Richards, affrontando di petto anche la questione che voleva Matt Smith contattato dai Marvel Studios prima dell'inizio degli scioperi. Tramite un post su X - il social precedentemente noto come Twitter - Streamr Entertainment ha scritto: "Dopo essere stati contattati dai rappresentanti di Matt Smith, possiamo confermare che l'attore non è stato scelto per il ruolo di Reed Richards nel prossimo film 'FANTASTIC FOUR'".

Di tutta risposta, è intervenuto sempre su X il noto insider My time to shine hello, rimasto fedele alla sua posizione: lo scooper fu infatti il primo ad annunciare il cast di Fantastici 4, che secondo le sue fonti sarà composto da Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal e Daveed Diggs nei panni rispettivamente di Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa. My time ha confermato le volontà della Marvel, specificando però che le cose nel frattempo sono effettivamente cambiate: "Il casting dei Fantastici Quattro è una strana montagna russa. Matt Shakman aveva in mente una visione chiara del film e quella visione era basata su Driver, Robbie, Mescal e Diggs come protagonisti, ma poi sono tutti sfumati. Dopo lo sciopero sarà interessante vedere chi finalmente otterrà la parte." Lo scooper ha anche anticipato che i Marvel Studios riproveranno ad ingaggiare Adam Driver, ma anche che l'offerta a Matt Smith c'è stata davvero.

Insomma, la strada per scoprire chi interpreterà i Fantastici 4 del MCU è ancora molto lunga...