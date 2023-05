Fantastici 4, clamoroso: Margot Robbie come Donna Invisibile, Marvel Studios si fa avanti

I rumor sul casting di Fantastici Quattro sono più insistenti che mai in questi giorni, segnale che forse qualcosa si sta per muovere anche a livello ufficiale, ma prima le ultime indiscrezioni puntano nientemeno che nella direzione della superstar Margot Robbie.

Secondo quanto riferito da diverse fonti, molte delle quali piuttosto note nel circuito degli insider e degli scooper come ad esempio Daniel Richtman, Grace Randolph e My time to shine, i Marvel Studios avrebbero offerto a Margot Robbie il ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile: se l'attrice nominata all'Oscar dovesse accettare l'accordo, entrerebbe nel club elitario di attori e attrici che hanno lavorato sia per Marvel che per DC, dato che nell'universo cinematografico della Warner Bros Margot Robbie interpreta Harley Quinn, ruolo che ha ricoperto in tre diversi progetti dal 2016 ad oggi.

In attesa di avere conferme o smentite sull'identità dell'attrice che interpreterà Sue Storm, vi ricordiamo che le precedenti indiscrezioni volevano Paul Mescal nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, fratello di Sue, mentre per il ruolo di Reed Richards la prima scelta dovrebbe essere Adam Driver, con il mitico Antonio Banderas scelto per Galactus. I nomi sono certamente importanti e ben si adatterebbero al progetto dei Marvel Studios, uno dei più attesi di sempre per la saga del Marvel Cinematic Universe.

Voi cosa ne pensate? Chi vorreste vedere in questi ruoli iconici? Ditecelo nei commenti.