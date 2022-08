Fantastici 4: Cillian Murphy come Dottor Destino è la cosa più bella che vedrete oggi

Il futuro dei Fantastici Quattro nel MCU sarà molto probabilmente svelato durante il panel dei Marvel Studios al D23 Expo, ma nel frattempo c'è già chi si è portato avanti col lavoro e ha immaginato Cillian Murphy nei panni di Dottor Destino, la celebre nemesi della famiglia di supereroi.

A firmare l'opera neanche a dirlo ci ha pensato il noto artista social BossLogic che, come potete vedere nel post in calce all'articolo, in queste ore sui suoi canali social ha sponsorizzato la star di Peaky Blinders e Oppenheimer per il ruolo di Dottor Destino: che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Dottor Destino è apparso in diversi spettacoli animati tra gli anni '60 e gli anni '80, e avrebbe dovuto compiere il suo debutto live-action con il mitologico film Fantastic Four prodotto da Roger Corman nel 1994, anche se alla fine il progetto rimase ufficialmente inedito. Qualche anno più tardi, Destino ha esordito al cinema in Fantastici Quattro del 2005, interpretato da Julian McMahon, che ne ha vestito i panni anche nel sequel del 2007 Fantastici Quattro e Silver Surfer; nel 2015, l'attore Toby Kebbell ereditò il ruolo nel controverso reboot Fantastic Four diretto da Josh Trank.

A seguito della fusione Disney-Fox i diritti sui personaggi sono tornati ai Marvel Studios, con il reboot dei Fantastici Quattro nel MCU previsto per l'8 novembre 2024 come primo capitolo della Fase 6, a sua volta atto finale della Saga del Multvierso. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito al cast del film, anche se in questi giorni sono trapelati i nomi di Penn Bagdley per Reed Richards e di Lily James per Sue Storm, mentre per la regia aumentano gli indizi a favore di Matt Shakman, che per i Marvel Studios ha già firmato l'acclamato WandaVision.

Ma voi chi vorreste vedere nei panni del Dottor Destino del MCU? Fatecelo sapere nei commenti!