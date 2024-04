Fantastici 4, chi è Silver Surfer donna? Le polemiche di gender-swap non hanno senso

I rumor che volevano Anya Taylor Joy o un'attrice molto simile a lei in Fantastici 4 dei Marvel Studios si sono dimostrati veritieri nelle scorse ore, quando è stato annunciato ufficialmente che Julia Garner sarà una versione femminile di Silver Surfer nel nuovo titolo del Marvel Cinematic Universe.

Gender-swap? Marvel politicamente corretta? Niente affatto, perché Silver Surfer donna esiste nei fumetti Marvel Comics e la scelta dei Marvel Studios potrebbe essere dettata, oltre che da necessità narrative, anche dalla volontà di presentare un personaggio inedito, rispetto al Silver Surfer canonico già apparso sul grande schermo in passato.

Creata da Stan Lee e John Buscema in Silver Surfer n. 1 del 1968, Shalla-Bal viene presentata come l'Imperatrice di Zenn-La, un pianeta utopico originariamente creato da Norrin Radd / Silver Surfer: Shalla-Bal e Norrin si incontrarono inizialmente dopo la morte di sua madre, ma lui ignorò i sentimenti che provava per lei per concentrarsi sul suo lavoro, quello di Araldo di Galactus, il divoratore di mondi.

Nel corso degli anni, Shalla-Bal ha continuato a provare sentimenti per Silver Surfer, e ad un certo punto Norrin le conferì una parte del Potere Cosmico, trasformandola in un'altra Silver Surfer in modo che potesse aiutare a salvare Zenn-La dalla distruzione di Galactus. Il personaggio è apparsa periodicamente negli anni successivi, sia nelle storie di Silver Surfer che in storie crossover dei fumetti della Marvel. La sua futura apparizione in The Fantastic 4 non sarà la prima fuori dai fumetti, dato che Shalla-Bal è stata vista anche nella serie animata Silver Surfer del 1998, in cui era doppiata da Camilla Scott.

