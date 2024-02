Fantastici 4, chi interpreterà Herbie? I fan vogliono una star di The Boys!

San Valentino 2024 non sarà ricordato, di certo, alla stregua di tutti gli altri per i più accaniti fan dei Marvel Studios: l'annuncio ufficiale del cast de I Fantastici 4 ha fatto davvero battere il cuore a milioni di spettatori, rendendo questo 14 febbraio un evento tanto dolce quanto memorabile.

Niente annuncio in pompa magna o spettacolarizzazioni varie: un semplice ma più che efficace poster dalle vibes innegabilmente anni '60 è stato in grado di svelare al mondo i nuovi volti della famiglia Marvel più amata dei fumetti.

Tra addobbi a cuoricino e sguardi sereni in puro stile old sitcom, la locandina è stata in grado di regalarci uno sguardo anche a Herbie, il piccolo, dolce robot apparso per la prima volta nel fumetto Fantastic Four #209 del 1979. Reed Richards lo ideò e realizzò al fine di aiutarlo e supportarlo nelle sue avventure lontane dal supercomputer del Baxter Building, la sede fissa dei supergruppo.

Si sa, la fantasia dei fan è in grado di compiere clamorosi voli pindarici, pertanto è subito partita la caccia alla voce perfetta per Herbie e il popolo di X sembra già aver individuato l'obiettivo ideale: Jack Quaid, l'amato attore statunitense conosciuto grazie a The Boys ed ammirato in Oppenheimer sembra essere il prescelto dai social per il ruolo.

"JACK QUAID, HO UN RUOLO PER TE!", "esclama" l'utente @NadineQueer, raccogliendo il plauso generale e una marea di commenti entusiasti e pienamente in linea col suo pensiero, sottolinenando la professionalità e, soprattutto, la versatilità del giovane Quaid in ogni sua interpretazione.

Eppure, qualcuno proporrebbe un'alternativa: "Jack Quaid avrebbe dovuto essere Johnny Storm", provoca @TheSalamiMan1. Ipotesi ormai impossibile da realizzarsi, visto il casting di Joseph Quinn come nuova Torcia Umana, il quale non è esente da discussioni e dibattiti tra fiduciosi, curiosi e scettici della scelta.

Chissà se i piani alti dei Marvel Studios stiano monitorando le chat che imperversano sui social in queste ore: di certo, Jack Quaid potrebbe benissimo essere preso in considerazione per doppiare Herbie. Mai dire mai, il suo nome potrebbe saltare fuori in via ufficiale anche nei prossimi giorni o mesi. Nell'eventuale attesa che ciò possa avvenire, godetevi le reazioni del cast di Fantastici 4 all'annuncio.