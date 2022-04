Fantastici 4, chi arriverà alla regia dopo Jon Watts? Ecco le proposte dei fan

La notizia dell'addio di Jon Watts al film sui Fantastici 4 è arrivata ieri e ha stupito tutti. Il regista è molto noto nel mondo dei supereroi Marvel, dove ha diretto tre film di Spider-Man. Ma chi prenderà il suo posto? Su Twitter i fan hanno azzardato alcune idee.

Bisogna in primis chiarire che su questo progetto Watts e la Marvel si separano pacificamente. I rapporti restano infatti ottimi, e l'addio sembra essere dettato dal desiderio del regista di dedicarsi a qualcosa che non sia sui supereroi per un po'. Dunque le parti potrebbero tornare a collaborare in un altro film su Spider-Man o su un progetto nuovo in futuro, chissà.

Tuttavia resta da capire chi prenderà le redini del film incentrato sui quattro supereroi. Secondo un fan, le opzioni migliori sarebbero 3: Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Rian Johnson. Infatti non solo si tratta di registi di talento, ma hanno anche tutti e tre già lavorato con la Disney nel franchise di Star Wars, e hanno dato prova di poter fare un ottimo lavoro su un progetto incentrato sui supereroi. Qualcuno invece ha proposto un regista con cui si andrebbe più sul sicuro: Brad Bird. Secondo l'utente in questione Birds "ha già diretto il più incredibile film sui Fantastici 4 che sarà mai realizzato, ed è chiamato Gli Incredibili".

Tra i nomi appaiono anche quelli di John Krasinski, Sam Raimi e Paul King, mentre le uniche donne nominate sono Ava DuVernay e la già citata Bryce Dallas Howard. Quale sarebbe, secondo voi, la scelta migliore? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo come i Fantastici 4 hanno cambiato i piani del MCU!