Fantastici 4, ecco il cast! Ci sono Pedro Pascal e Vanessa Kirby, svelata la data d'uscita

Quanto li abbiamo attesi, quanto li abbiamo sognati, quante ipotesi abbiamo fatto, quante smentite (sincere o di rito) abbiamo dovuto ascoltare: i Fantastici 4 targati Marvel Cinematic Universe sono finalmente realtà, come ci dimostra il poster pubblicato pochi minuti fa che, oltre al cast, ci ha svelato anche la data d'uscita del film.

I Marvel Studios hanno deciso di augurarci buon san Valentino nel migliore dei modi, permettendoci di festeggiarlo in compagnia della famiglia più amata dell'universo Marvel con un poster dai toni che più cartooneschi non si può, al netto dei volti dei protagonisti: ma chi sarà, dunque, ad interpretare Mr. Fantastic e soci?

Diciamolo, ormai era un po' il segreto di Pulcinella: che Pedro Pascal sarebbe stato il Reed Richards del Marvel Cinematic Universe era chiaro da un po', così come era da tempo che avevamo imparato a considerare Vanessa Kirby il nome più quotato per quanto riguarda la nostra Sue Storm. Anche Ebon Moss-Bachrach era da un bel po' il grande favorito per il ruolo de La Cosa, mentre solo di recente il nome di Joseph Quinn, confermato da questo poster, era saltato fuori come papabile Johnny Storm.

La data d'uscita, stando a quanto leggiamo, è fissata per il 25 luglio 2025: riuscirete a pazientare fino ad allora? Cosa ve ne pare di questo cast? Fatecelo sapere nei commenti!