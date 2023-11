Fantastici 4: che fine ha fatto il cast dei film pre-MCU?

Dopo gli ultimi, insistenti rumor che indicherebbero Pedro Pascal in trattativa per il ruolo di Mr. Fantastic nei nuovi Fantastici 4 targati Marvel Studios, la celeberrima famiglia di scienziati è subito tornata in cima ai pensieri e alle fantasie dei fan dell'MCU.

Il quartetto gode di un background superlativo in ambito fumettistico, al punto tale da rivestire il ruolo di vero e proprio genitore dell'intero universo Marvel. L'atmosfera di familiarità è sempre stato il tratto distintivo per eccellenza della squadra di Reed Richards, quasi un microcosmo vivente, autonomo ma al tempo stesso al servizio del macrocosmo della Casa delle Idee, come ne fosse un collante.

Purtroppo, questi potenti quanto amati personaggi non hanno, finora, goduto sul grande schermo dello stesso trattamento riservato loro tra le pagine dei comics di Stan Lee. La trasposizione cinematografica più recente è il dimenticabile e dimenticato reboot Fantastic Four di Josh Trank (2015), pallido tentativo di donare una sfumatura contemporanea al gruppo, grazie a un cast audace e promettente composto da Miles Teller nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Kate Mara in quelli di Sue Storm/ Donna Invisibile, Michael B. Jordan era il nuovo volto di Johnny Storm/Torcia Umana ed infine Jamie Bell prestava voce e movenze alla Cosa.

Il talento degli interpreti, tuttavia, non bastò a mascherare i difetti di una sceneggiatura frettolosa e poco convinta della forza e della coesione tra i protagonisti, sprecandone l'ottimo potenziale. Prima della pellicola di Trank, in un contesto ancora estraneo alle fitte trame del Marvel Cinematic Universe ma culla dei cinecomics (come dimostrano gli Spider-Man di Sam Raimi e gli X-Men di Bryan Singer), il regista Tim Story presentò al pubblico la propria visione della famiglia di supereroi tramite il dittico I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007).

Il livello qualitativo dei due lungometraggi non è eccelso, forse si tratta di due opere invecchiate male, ma in ogni caso i fan di vecchia data hanno a cuore questi film, dal merito di averci regalato un cast ormai iconico, entrato nell'immaginario collettivo: Ioan Gruffudd era un credibile Mister Fantastic, Jessica Alba un'ammaliante Donna Invisibile, Chris Evans una divertente Torcia Umana e Michael Chicklis una "solida" Cosa.

Sono passati quasi vent'anni dal film del 2005 e, all'alba imminente del nuovo progetto sotto l'egida di Kevin Feige, è lecito chiedersi come siano proseguite le carriere degli attori originali. Intraprendiamo un breve excursus.

Il leader del gruppo, Ioan Gruffudd, sembra quasi essere scomparso dai radar, ma in realtà si è semplicemente dedicato a progetti minori, nella maggior parte dei casi televisivi. È comparso in film come San Andreas con Dwayne "The Rock" Johnson e Come ammazzare il capo... e vivere felici, ma soprattutto in serie tv come Glee, oltre al poliziesco CW Ringer, ben accolto dal pubblico. Gruffudd è anche stato Henry Morgan in Forever, medico legale dotato di immortalità, e Daniel Harrow, protagonista di Harrow, altro medico stavolta privo di particolari poteri.

Jessica Alba, l'intelligente Sue Storm, vive lontana dalle scene ormai da qualche anno. Prima del suo ritiro, si è distinta per Trappola in fondo al mare, The Killer Inside Me, Vi presento i nostri, Machete e Appuntamento con l'amore. La star ha proseguito la sua carriera cinematografica con Dear Eleanor e Mechanic: Resurrection, con Jason Statham. Nel 2017 ha recitato ne El Camino Christmas ed infine, nel 2019, ha preso parte al cast di Killers Anonymous. Il suo ruolo più celebre, tuttavia, è risultato essere il più opprimente per la nostra e non ne fa un segreto: Jessica Alba "voleva smettere di recitare" a causa di Fantastici 4 e questo la dice lunga sul trattamento che, fino a qualche anno fa, era riservato alle attrici hollywoodiane.

Interprete del personaggio forse più umano dei film di Tim Story, Michael Chicklis trova proprio nella Cosa il suo alter ego più riconoscibile. Chiuso il capitolo Marvel, ha preso parte al thriller Eagle Eye, interpretando il Segretario alla Difesa, e allo show No Ordinary Family. Da sottolineare, inoltre, la sua presenza nel cast della serie American Horror Story e in Gotham, in cui veste i panni del capitano Nathaniel Barnes. Cambio di fronte, dunque, per Chicklis, passato proprio alla DC, diretta concorrenza.

Last but not least, Chris Evans. Ebbene, il suo nome parla per sé: il frizzante Johnny Storm ha rappresentato solo il trampolino di lancio per una carriera di successi e clamorosi ritorni: nell'universo Marvel, infatti, è uno dei pochissimi attori a poter vantare di aver interpretato due supereroi diversi, passando dai panni della Torcia Umana a quelli del beneamato Captain America, leader degli Avengers e simbolo dell'intero Marvel Cinematic Universe. Ma non solo: ricordiamo il suo coinvolgimento in Sunshine, La notte non aspetta, Il diario di una tata (proprio assieme a Scarlett Johansson, la Black Widow dei cinecomics), e soprattutto il ruolo di Lucas Lee in Scott Pilgrim vs the World di Edgar Wright e del Curtis di Snowpiercer, firmato Bong Joon-Ho. Meritano di essere menzionati anche Before We Go, il suo esordio in cabina di regia, e Gifted - Il dono del talento, film sulla bambina dall'intelligenza sopra la media di McKenna Grace, della quale Evans interpreta l'amorevole zio.

Insomma, sembrano lontani gli anni dei primi film sui Fantastici Quattro. Che siano di gradimento o meno, è innegabile quanto abbiano contribuito all'immaginario collettivo dei supereroi al cinema, rivelandosi anche un importante punto di partenza per le carriere di vari degli interpreti coinvolti. E voi siete nostalgici dei film di Tim Story? Fatecelo sapere nei commenti.