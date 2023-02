Fantastici 4, il cast del film MCU è sconosciuto... e i fan stanno perdendo la pazienza!

La data di uscita del film MCU Fantastici 4 MCU è stata rimandata più volte, e ora, stando alle recenti dichiarazioni, dovrebbe arrivare in sala il 14 febbraio 2025; eppure, le informazioni sugli interpreti della Cosa, della Donna Invisibile, di Mister Fantastic e della Torcia Umana sono ancora inesistenti.

Inizialmente l'insider Jeff Sneider aveva condiviso su Reddit la volontà dello studio di "cercare un'attrice 'simile a Dakota Johnson' per Sue Strom", ma i fan continuano a essere confusi al riguardo: per un utente, ad esempio, "è un peccato che Dakota Johnson sia già stata scritturata in 'qualunque cosa voi stiate facendo con Madame Web'", mentre per un altro "se la Sony ha Aaron Taylor Johnson (Quicksilver) e Russel Crowe (zeus) nel loro film su Kraven, allora non c'è nessun motivo per cui anche Dakota Johnson non possa fare il bis". Ne deriva un generale senso di esasperazione, ben rappresentato dalle seguenti parole: "Marvel, per favore, limitati ad annunciare il cast e tiraci fuori da questa situazione miserabile. Tutto ciò è insopportabile".

A migliorare lo scenario contribuiscono i post ironici degli utenti, come il meme di Will Ferrell esultante alla consapevolezza che "il cast dei Fantastici 4 dell'MCU viene finalmente annunciato e io non devo più leggere le speculazioni dei fan; inoltre, alcuni rumor permettono di elaborare ipotesi sempre più accurate: Ryan Gosling è in pole position per un ruolo nei Fantastici 4?

Il film sarà diretto da Matt Shakman, regista della serie WandaVision. In molti ricorderanno la celebre pellicola I Fantastici 4 del 2005, di cui Stan Lee era perdutamente innamorato, e resta da chiedersi quali saranno i punti in comune col nuovo prodotto targato Marvel Cinematic Universe.