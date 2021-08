Fantastici 4, il cast del film Marvel sarà formato da attori affermati e nuovi arrivati

Lo scorso luglio Kevin Feige ha affermato che è ancora presto per scoprire i protagonisti di Fantastici, il film che firmerà il debutto della celebre famiglia di supereroi nel MCU, ma ora è arrivato qualche dettaglio in più sul processo di casting.

Interrogato sull'argomento da Comicbook.com durante un'intervista rilasciata in vista dell'imminente uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il presidente dei Marvel Studios ha infatti anticipato che, come vuole la tradizione del franchise, si tratterà di un misto tra attori esperti e giovani pronti ad essere lanciati.

"Penso che l'MCU sia una bella combinazione di entrambi" ha spiegato Feige. "Penso a Simu Liu in Shang-Chi, oppure Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Tom Holland, un attore che non era stato visto da un'enorme quantità di persone. Oppure c'è Benedict che arriva come Doctor Strange o Christian Bale che fa Gorr nel nostro film di Thor. È sempre una bellissima combinazione di entrambi, si tratta davvero di cercare il miglior attore per il ruolo, che quest'ultimo sia già noto al mondo o meno."

Diretto da Jon Watts, il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma a giudicare dal calendario del Marvel Cinematic Universe potrebbe arrivare già nel 2023. In questo caso, dato che sarebbe uno dei prossimi film a entrare in sviluppo dopo Guardiani della Galassia vol. 3 e The Marvels, non dovrebbe mancare moltissimo prima di scoprire i membri principali del cast.

