Fantastici 4 in buone mani? Il regista spiega la differenza con gli X-Men e gli Avengers

Dopo aver anticipato qualche dettaglio sulle fonti di ispirazione per il film dei Fantastici 4, il regista Matt Shakman sembra aver messo d'accordo i fan della Marvel dimostrando di conoscere alla perfezione l'essenza della Prima Famiglia di supereroi.

In queste ore, infatti, Shakman ha rilasciato un'intervista per promuovere la sua prossima serie di fantascienza in uscita per Apple TV+, ovvero Monarch: Legacy of Monsters, di cui è regista e produttore esecutivo, ma inevitabilmente la conversazione si è spostata anche verso Fantastici Quattro, uno dei film Marvel Studios più attesi di tutti i tempi. Parlando con i colleghi di ScreenRant, Shakman ha spiegato in che modo il suo film sarà diverso da quelli degli Avengers e degli X-Men.

"Amo i Fantastici Quattro proprio come amo Godzilla. Nella vita abbiamo questi personaggi che scopriamo quando sei un bambino e che poi ci rimangono impressi per sempre. Un'altra cosa che ho sempre amato è la corsa allo spazio, l'ottimismo dell'era Kennedy nei confronti della frontiera spaziale. L'idea che lassù possiamo risolvere tutti i nostri problemi, che attraverso il cuore, la mente e la tecnologia giusta, possiamo risolvere qualsiasi problema. La vera differenza che c'è tra i Fantastici 4, gli X-Men e gli Avengers è che i Fantastici 4 sono una vera famiglia: non è un gruppo di persone che si incontrano, imparano ad andare d'accordo e diventano prima amici e poi fratelli, formando una famiglia; i Fantastici 4 sono una famiglia vera e propria, letteralmente, con tutto l'amore, il dolore e la complessità nei rapporti che essere una famiglia comporta. Inoltre, affrontano le loro avventure con una sorta di approccio sempre ottimista e categoricamente scientifico, che è molto diverso dall'approccio degli altri personaggi Marvel. Per carità, amo molto gli X-Men e gli Avengers, sia chiaro, ma il modo in cui i Fantastici 4 tendono a risolvere i loro problemi è davvero unico nei fumetti e sono davvero entusiasta di poterlo portare al cinema."

Matt Shakman dirigerà il film dei Fantastici Quattro da una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Secondo Kevin Feige, il film non si concentrerà sulla storia delle origini del team. In base al nuovo calendario delle uscite Disney, la data di Fantastici 4 è fissata per il 2 maggio 2025.