Fantastici 4: Austin Butler è la Torcia Umana dei Marvel Studios in questa nuova fan art!

Mentre aspettiamo l'annuncio del cast ufficiale del nuovo Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe, seguendo le ultime e insistenti voci in merito, i fan hanno cominciato a immaginare come potrebbe apparire Austin Butler nei panni della Torcia Umana dei Marvel Studios. Al momento manca anche un regista, che però dovrebbe essere Matt Shakman.

Mentre sappiamo già che rivedremo Butler in Dune: Parte 2, di recente sui social media sono circolate voci secondo cui l'attore starebbe spingendo per essere preso in considerazione per il ruolo della Torcia Umana, altrimenti noto come Johnny Storm, nel prossimo film della Marvel sui Fantastici 4. Ora, questo interessante casting è stato immaginato da @clements.ink su Instagram che ha trasformato Butler proprio nel personaggio più scanzonato del fumetto.

La fan art offre due versioni di Butler nel ruolo, una che lo mostra semplicemente mentre indossa la tuta immediatamente riconoscibile dei Fantastici 4, e un'altra che mostra come potrebbe apparire usando i poteri di Johnny Storm.

E' stato un anno a dir poco fantastico per Butler dopo l'uscita di Elvis di Baz Luhrmann, il biopic che segue la storia dell'icona del rock 'n' roll Elvis Presley. Nonostante abbia interpretato una serie di ruoli minori nel corso degli anni, l'interpretazione di Elvis nell'ultimo progetto di Luhrmann lo ha portato alla ribalta, tanto che la giovane star potrebbe essere uno dei papabili contendenti come miglior attore ai prossimi Oscar.

Nelle ultime ore, invece, uno dei nomi che è cominciato a circolare in merito a un possibile ruolo in Fantastici 4 è quello di Diego Luna, star di Andor, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story la cui prima stagione si è appena conclusa su Disney+.

Ricordiamo che Fantastici 4 uscirà nel 2025, col rinvio che ha causato un simpatico pattern nella saga della Famiglia Marvel: cliccate sul link evidenziato per saperne di più!