Fantastici 4: quali attori vogliono i fan per il reboot dei Marvel Studios?

Nel corso delle ultime 24 ore i fan hanno cominciato a esprimere su Twitter le loro preferenze circa chi dovrebbe interpretare i Fantastici 4 nel reboot annunciato dei Marvel Studios. Dato che manca ancora parecchio all'arrivo del film (dovrebbe arrivare dopo il 2023 per la regia di Jon Watts) i fan si sono sbizzarriti con il fantacasting.

Sebbene i favoriti per la coppia principale della pellicola siano da sempre John Krasinski ed Emily Blunt ovvero come Reed Richards / Mr. Fantastic e Susan Storm / Donna invisibile, altri fan dei Marvel Studios hanno provato a fornire delle alternative; ad esempio c'è chi vedrebbe bene Brandon Routh nei panni di Richards, dopo che questi è stato il Superman di Superman Returns per Bryan Singer e poi di nuovo volto della DC nelle serie dell'Arrowverse (nei panni di Atom prima e ancora di Superman dopo).

C'è chi avanza Gillian Jacobs, la star della serie Community, per il ruolo di Susan Storm, e chi azzarda addirittura Danny De Vito come La Cosa. Billy Magnussen è invece tra gli attori proposti per la parte di Johnny Storm / Torcia Umana, ruolo che già fu di Chris Evans nei primi due film diretti da Tim Story. Intanto è stato smentito il rumor che voleva Jennifer Lawrence come nuova Donna invisibile.

Al momento, infatti, il Fantastici 4 targato MCU non ha ancora una sceneggiatura: stando alle ultime novità, però, sembra che gli Studios si siano messi in moto in tal senso cominciando ad ascoltare le idee dei papabili sceneggiatori.

Intanto, Kevin Feige potrebbe sfruttare uno dei prossimi titoli in arrivo per introdurre nella saga due personaggi chiave associati da sempre alla famiglia di supereroi: Galactus e Silver Surfer. Secondo questa prospettiva, il divoratore di mondi e il viaggiatore dello spazio potrebbero incrociare la strada con i Guardiani della Galassia nel terzo capitolo diretto da James Gunn e previsto per il 2023.