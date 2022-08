Fantastici 4, arrivano conferme: sarà Matt Shakman di WandaVision il regista?

Orfani ancora di un cast (per quanto il nome di John Krasinski continui a far sognare i fan dopo la comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia), i Fantastici 4 targati Marvel Cinematic Universe non conoscono ancora neanche il nome del proprio regista: in queste ore, però, si fanno sempre più insistenti le voci su un nome in particolare.

Come già vi avevamo anticipato qualche settimana fa, infatti, Matt Shakman sembrerebbe il nome più accreditato per sedersi dietro la macchina da presa in occasione del film che segnerà il vero esordio nel Marvel Cinematic Universe di Reed Richards e soci: quelle che sembravano voci di corridoio, però, stanno trovando conferme sempre più autorevoli proprio in queste ore.

In questi istanti, infatti, anche testate autorevoli come Deadline stanno rilanciando con convinzione la notizia secondo cui il regista già visto all'opera nell'MCU con WandaVision avrebbe preso a parlare con i Marvel Studios per un suo possibile coinvolgimento in Fantastici 4, per quanto, come si legge sempre sulle pagine di Deadline, non ci sarebbe stata ancora un'offerta ufficiale da parte della produzione.

Shakman, comunque, sembra davvero in pole position per il ruolo: vi piacerebbe questa soluzione? Avete apprezzato il suo lavoro su WandaVision? Diteci la vostra nei commenti! Anche Giancarlo Esposito, intanto, ha confermato la sua chiacchierata con i Marvel Studios.