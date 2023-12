Fantastici 4, Anya Taylor Joy sarà Silver Surfer? Il rumor spiegato bene

I rumor sul cast di Fantastici Quattro continuano e continueranno fino ad un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios, che ormai dovrebbe essere dietro l'angolo, ma nel frattempo le voci di corridoio insistono sul fatto che Anya Taylor Joy sarà nel nuovo film MCU.

Come vi avevamo riportato qualche settimana fa, diversi famosi insider del settore avevano riportato che l'attesissimo reboot dei Fantastici Quattro, che saranno introdotti per la prima volta nel MCU con un film cruciale per la Saga del Multiverso, avrà come villain principali Galactus e il suo araldo Silver Surfer. Tuttavia, anche per distinguersi dai precedenti adattamenti non Marvel Studios, molti fonti diverse hanno riferito che nel MCU Silver Surfer sarà una donna, e che sarà interpretata dalla star di Furiosa: A Mad Max Saga.

Al momento, naturalmente, non c’è alcuna garanzia che Silver Surfer sarà nel film – tanto meno che sarà proprio Anya Taylor-Joy ad interpretare l'Araldo, ma già in passato i Marvel Studios hanno cambiato il genere ad un personaggio dei fumetti, senza contare che nei fumetti Marvel esiste già una Silver Surfer donna, l'Araldo di Galactus nota anche come Juno. Infine, è ancora possibile che i rumor siano solo parzialmente veri, e cioè che Galactus e il suo Araldo saranno i villain del film ma che (come rumoreggiato in passato) l'Araldo non sarà Silver Surfer, ma uno dei tanti Araldi che nel corso della storia editoriale della Marvel hanno servito il Divoratore di Mondi.

A proposito di Fantastici 4, la cui data d'uscita è fissata per il 2 maggio 2025, ecco cosa dicono le indiscrezioni a proposito del ruolo di Dottor Destino.