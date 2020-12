Fantastici 4: Annihilus sarà il primo villain del supergruppo nell'MCU?

Ora che il film dei Marvel Studios sui Fantastici 4 è realtà si comincia a speculare su quale villain dovrà essere affrontato dal supergruppo nel primo film a loro dedicato e inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe. La regia della pellicola che arriverà prossimamente al cinema sarà affidata a Jon Watts, già dietro Spider-Man.

Non sappiamo ancora come la Marvel vorrà gestire l'esordio dei Fantastici 4 nel suo universo e se quella annunciata sarà una origin story oppure ci ritroveremo il gruppo già fatto e costituito per la sua prima avventura nel MCU, in modo analogo a quanto accaduto con lo Spider-Man di Tom Holland, il cui ingresso avvenne all'interno di Captain America: Civil War.

Sembra quindi escluso un ritorno del Dottor Destino, considerato da sempre il grande arcinemico dei Fantastici 4. Le probabilità che il villain possa apparire immediatamente nel reboot, cioè nel primo capitolo di un eventuale e quasi certo franchise, sono molto basse. Praticamente nulle. E questa certezza viene da più di un decennio di progetti Marvel Studios.

Per questo motivo uno dei nomi su cui si stanno concentrando i rumor maggiori sarebbe quello di Annihilus. Non solo questo nome è sconosciuto al grande pubblico, ma il personaggio di per sé è molto strambo, tanto che la Marvel potrebbe introdurlo e farne quello che vuole, portarlo in qualsiasi direzione possibile. Questo potrebbe tradursi in un altro personaggio amatissimo per i fan e gli spettatori delle sale cinematografiche.

Apparso per la prima volta in Fantastic Four Annual #6, Annihilus è stato il re della Negative Zone, un piano inter-dimensionale in cui i Fantastici 4 si sono più volte trovati intrappolati. Il personaggio deve la sua nascita a due nomi di spicco della casa editrice, ovvero i grandi Stan Lee e Jack Kirby.

