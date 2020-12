Fantastici 4: ecco Amber Heard come nuova Donna Invisibile per la Marvel

E' solo questione di tempo prima che i Marvel Studios annuncino un nuovo film con al centro i Fantastici 4, dato che i diritti sono tornati allo studio dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Così, per ingannare l'attesa, un fan ha provato a immaginare chi potrebbe ricoprire il ruolo di nuova Donna Invisibile.

Su Instagram, infatti, l'utente ApexForm - che già in passato ci aveva regalato delle intriganti fan art - ha provato a immaginare come sarebbe Amber Heard nel ruolo di Sue Storm per l'Universo Cinematografico Marvel. Nella nuova fan art vediamo infatti l'attrice mentre si sta rendendo invisibile in quello che sembra l'interno di un laboratorio e con indosso una tuta caratteristica. L'utente addirittura afferma l'esistenza di alcuni rumor secondo cui la Marvel starebbe adocchiando l'attrice per il suo reboot de I Fantastici 4.

Sarà vero? Fatto sta che la Heard ha già il ruolo di Mera all'interno del DC Extended Universe ed è comparsa sia in Justice League che in Aquaman e dovrebbe riprendere il ruolo anche in Aquaman 2. Tuttavia, a circondare l'attrice ci sono anche le polemiche che la vedono coinvolta insieme all'ex-marito Johnny Depp, con cui è attualmente in causa legale per le presunte violenze subite da questi durante il burrascoso matrimonio tra i due. I fan hanno persino lanciato una petizione per rimuoverla dal franchise di Aquaman, petizione che ha quasi raggiunto i 2 milioni di firmatari.

Per le suddette polemiche e la successiva condanna del tribunale inglese, Depp è stato licenziato da Animali Fantastici 3 e al suo posto la Warner ha ingaggiato Mads Mikkelsen come nuovo Grindelwald.

Detto questo, passeranno ancora parecchi anni prima di poter rivedere i Fantastici 4 al cinema con la Marvel, dato il calendario già pieno d'uscite e la scottatura relativamente ancora recente per il pessimo Fantastic Four.