Fantastici 4, Adam Driver è saltato? I fan rivogliono John Krasinski!

Gli insider vociferavano che Adam Driver sarebbe stato Mr Fantastic nei Fantastici 4, al punto che, secondo le loro dichiarazioni, l'attore aveva già firmato il contrario; eppure, nuove indiscrezioni suggeriscono il contrario. Non sorprende che i fan abbiano sfruttato l'occasione per inneggiare al ritorno di John Krasinski.

"Secondo quanto riferito" scrive l'account Twitter di Culture Crave, "Adam Driver non è interessato a interpretare Reed Richards nei Fantastici 4, perciò ha ceduto il ruolo fin dall'inizio", per poi riportare che "non riusciva a entrare in sintonia col personaggio". I commenti non sono mancati: "Abbiamo vinto" scrive @Mutant_Menace, mentre @rajani_rishi aggiunge: "Ridateci Kasinski".

Infine, @LanceKnightish manifesta tutta la propria perplessità: "Quindi, per curiosità e per legittimare tutto il malinteso e lo scompiglio: John Krasinski non era già stato scelto per il ruolo di Mister Fantastic? Sono così confuso".

John Krasinski ha interpretato il personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel quale è incorso in un terribile destino per mano di Wanda Maximoff/Scarlet Witch – in quanti hanno ancora quella scena stampata indelebilmente nei ricordi?

Nonostante le discrete recensioni della critica (tra cui ricordiamo il voto medio di 6,5 su 10 per Rotten Tomatoes), in molti trovano l'interpretazione dell'attore davvero magistrale, e ipoteticamente migliorabile se accompagnata da una caratterizzazione più oculata del personaggio. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni riguardo l'assunzione di Adam Driver, chiedendoci se i Marvel Studios accoglieranno le richieste degli appassionati oppure opteranno per un terzo professionista del settore.

Da parte sua, l'attore di Promised Land, 13 Hours e A Quiet Place non è dei più ottimisti: John Krasinski non ha aspettative sul futuro di Reed Richards dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.