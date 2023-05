Fantastici 4: Adam Driver sarà Mr Fantastic nel MCU, insider avvisano: 'Ha firmato'

Le riprese di Fantastici 4 inizieranno a gennaio 2024 ma ancora non ci sono novità ufficiali per quanto riguarda il casting: secondo gli insider, però, qualcosa di grosso si è mosso dietro le quinte.

Le precedenti indiscrezioni che volevano Adam Driver nei panni di Mr Fantastic per il Marvel Cinematic Universe avrebbero trovato conferma 'definitiva', dato che il famoso scooper MyTimeToShineHello - che ha ormai una solida reputazione nel settore e con i suoi annunci ha spesso anticipato le testate più famose dell'industria - ha segnalato che le trattative tra i Marvel Studios e Adam Driver sono concluse e l'acclamato attore guiderà la nuova squadra di supereroi della saga nei panni del super elastico Reed Richards, alias Mr. Fantastic.

Ovviamente al momento non possiamo dare per certo l'annuncio dell'insider, e per la conferma ufficiale come al solito bisognerà aspettare dichiarazioni da parte dell'attore o della Disney, ma va comunque segnalato che anche altri scooper e leaker hanno seguito il tweet di My time to shine (che potete trovare in calce all'articolo), alimentando ulteriormente l'entusiasmo dei fan. Ricordiamo che nei giorni scorsi si era parlato con insistenza anche di Margot Robbie per il ruolo della Donna Invisibile e di Antonio Banderas per quello di Galactus, il villain del film.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Fantastici 4 uscirà il 14 febbraio 2025 come primo film della Fase 6 del MCU.