Fantastici 4, Adam Driver ha detto no alla Marvel? Non 'sentiva suo' Mr Fantastic

Con gli scioperi del sindacato attori e del sindacato sceneggiatori attualmente in corso ad Hollywood e le produzioni bloccate di conseguenza, non è dato sapere quando ci sarà l'annuncio del casting di Fantastici 4, l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios, ma i rumor sul progetto continuano.

In merito al chiacchierato cast dei nuovi Fantastici 4, che almeno prima del blocco della catena di lavorazione di Hollywood gli insider volevano composto da Adam Driver per il ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Margot Robbie in quello di Sue Storm/Donna Invisibile, Paul Mescal in quello di Johnny Storm/Torcia Umana e Daveed Diggs nei panni rocciosi di Ben Grimm/La cosa, pare che nelle ultime burrascose settimane le cose siano cambiate. Stando al famoso scooper Jeff Sneider, infatti, Adam Driver avrebbe lasciato il ruolo di Mister Fantastic allontanandosi volontariamente dalla produzione Marvel, in quanto "non riusciva a connettersi con il personaggio".

Tra l'altro le informazioni ottenute da Sneider potrebbero anche spiegare la riscrittura pianificata della sceneggiatura di Fantastici 4, il cui stato è attualmente sconosciuto visto che lo sciopero del sindacato degli sceneggiatori della WGA minaccia di durare ancora a lungo, spalla a spalla con quello degli attori del sindacato SAG. Ricordiamo che l'ultimo vero aggiornamento sullo stato della produzione potrebbe essere il famoso video social di Antonio Banderas, che qualche settimana fa aveva stuzzicato i fan circa le voci sul suo coinvolgimento in Fantastici 4 nei panni del villain Galactus.

Fantastici 4 ha attualmente una data d'uscita fissata al 2 maggio 2025.