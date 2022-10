Fantastici 4, Adam Driver è Dottor Destino nella nuova fan art!

Kevin Feige e il suo team sono al lavoro per il lancio dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. Un lancio che sarà orchestrato a regola d'arte per valorizzare al meglio i personaggi che in passato al cinema non hanno avuto molta fortuna. Ecco perché il cast potrebbe essere un bel mix tra star e giovani talenti. E Adam Driver?

I fan sperano di vedere la star di Ferrari nel ruolo del Dottor Destino/Victor Von Doom e ora un appassionato ha creato una suggestiva fan art che mostra Driver con il cappuccio verde e la maschera di metallo, simboli del personaggio Marvel.



Ed ecco perché la partecipazione di Adam Driver nei Fantastici 4 non sembra un'ipotesi così bizzarra.

"Penso che l'MCU sia un bellissimo mix di attori affermati e volti nuovi. Penso che non guardi oltre Simu in Shang-Chi, come Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Tom Holland - un attore che non era stato visto da una così grande quantità di persone - oppure hai un Benedict Cumberbatch in Doctor Strange, o Christian Bale nel ruolo di Gorr nel nostro film di Thor. È sempre una bella combinazione di entrambe le cose, e riguarda sempre la ricerca del miglior attore per il lavoro, indipendentemente dal fatto che quell'attore sia conosciuto a livello globale o meno" ha dichiarato Feige.



Nel frattempo Emily Blunt spera in John Krasinski come Reed Richards; dopo la partecipazione dell'attore a Doctor Strange 2, l'attrice e moglie della co-star in A Quiet Place ha confessato la propria speranza di vedere il marito ancora protagonista del franchise MCU.