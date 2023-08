Fantastici 4: un acclamato attore di The Bear sarà la Cosa del MCU?

Vi erano mancate le indiscrezioni sul casting di Fantastici Quattro? Rieccole di nuovo fra noi dopo una doverosa pausa nel periodo di ferragosto, questa volta pronte a rivelare qualche dettaglio in più sul nuovo attore de La cosa nel Marvel Cinematic Universe.

Per un breve ripasso, l'ultima volta che abbiamo parlato dell'attesissimo film Marvel si era detto che il ruolo della Donna Invisibile andrà a Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible - Dead Reckoning, The Crown), attrice che gli insider vogliono già sotto contratto prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, mentre la star di Stranger Things Joseph Quinn sarà La Torcia Umana. Negli ultimi mesi, poi, ci sono state indiscrezioni molto contrastanti sugli attori in lizza per il ruolo di Reed Richards (Adam Driver potrebbe essere ancora un favorito), ma in queste ore sono emerse nuove informazioni su una (potenziale) scelta del cast per La Cosa.

Nell'ultimo episodio del popolare podcast The Hot Mic, il co-conduttore Jeff Sneider ha affermato che, in base alle sue fonti che sarebbero addirittura in possesso di alcuni concept art del film, Ben Grimm alias La cosa sarà interpretato da Ebon Moss-Bachrach, uno dei protagonisti dell'acclamata serie televisiva The Bear: il nome di Moss-Bachrach circola da tempo intorno al film MCU, ma in precedenza si era parlato di lui come possibile interprete di Silver Surfer o di un altro araldo di Galactus, se non addirittura il Dottor Destino.

Ricordiamo che i dettagli della trama di Fantastici 4 sono ancora tenuti segreti, ma in precedenza Kevin Feige aveva confermato che il film MCU non sarà un'altra storia di origini per il super-team dopo i tanti precedenti film live-action arrivati al di fuori del MCU.

Fantastici 4 uscirà nelle sale il 2 maggio 2025.