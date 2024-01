Fantastici 4: 5 rumor da tenere a mente in vista dell'annuncio ufficiale della Marvel

Il film dei Fantastici 4 dei Marvel Studios è certamente tra i più attesi dei tanti nuovi titoli in arrivo per la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, ma cosa sappiamo sul suo conto?

Al momento le informazioni ufficiali sono pochissime, ma le indiscrezioni e le voci di corridoio più o meno credibili impazzano. In questo articolo potete trovare 5 rumor su Fantastici 4 da tenere bene a mente in vista dell'annuncio dei Marvel Studios, atteso per le le prossime settimane.

Anni 60 : da diverso tempo si mormora che la storia dei Fantastici 4 avrà a che fare con un'ambientazione anni 60. Non è dato sapere se ciò sarà collegato ai viaggi nel tempo o all'esplorazione di realtà parallele, ma addirittura è stato anticipato che parte di Fantastici 4 sarà girata in 18fps per ricordare le pellicole in Super8, un formato cinematografico creato proprio negli anni 60.

Dottor Destino : la maggior parte dei più accreditati scooper online concorda su una cosa, ovvero che Dottor Destino non farà parte del primo film dei Fantastici 4. Per il famoso insider My time to shine hello il noto villain potrebbe apparire solo in una scena post-credit o in una scena aggiunta in extremis, dato che secondo le sue fonti il personaggio non è incluso nella versione finale della sceneggiatura. Una mossa comprensibile, quella dei Marvel Studios, dato che Dottor Destino è stato il villain di tutti i film precedenti dei Fantastici 4 realizzati fuori dal MCU.

Galactus e Silver Surfer : al contrario, fin dall'inizio della lunga maratona delle indiscrezioni legate al film è stato riferito che i villan di Fantastici 4 sarebbero stati Galactus e Silver Surfer, o comunque uno degli araldi del Divoratore di Mondi. Si dice che questo araldo potrebbe essere una donna, o la versione femminile di Silver Surfer oppure uno degli araldi donna visti nei fumetti Marvel.

Il punto di vista : stando a quanto riportato il film sarà raccontato dal punto di vista di Sue Storm, che sarà 'il centro della storia'. È stato riferito che il processo di casting dei Marvel Studios pre essere partito proprio dalla scelta dell'attrice della Donna Invisibile, intorno alla quale è stato poi costruito il resto del team.

Il cast: il punto precedente della nostra lista ci porta ovviamente alla questione che più incuriosisce i fan, ovvero il tanto atteso cast di Fantastici 4. Per diversi insider i giochi sono conclusi, con Pedro Pascal nei panni di Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo de La cosa e Joseph Quinn in quello di Johnny Storm/ Torcia Umana. Considerato che le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate 2024, dovrebbe essere solo questione di tempo prima di un annuncio ufficiale.

Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025, e farà parte della Fase 6 del MCU.