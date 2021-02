Fantastic Four, smentito il rumor che voleva Jennifer Lawrence nel ruolo di Susan Storm

A poche ore dal rumor diffuso da Daily Telegraph che voleva Jennifer Lawrence scelta o in trattative per il ruolo di Susan Storm / La donna invisibile nell'annunciato reboot dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts, il giornalista di Deadline, Justin Kroll, è intervenuto via Twitter per smentire la voce di corridoio.

In sostanza, ha semplicemente ricordato (come abbiamo anche fatto noi) che le tempistiche della scelta di un'attrice per il ruolo sono ovviamente improbabile rispetto a quelle reali dei Marvel Studios, che stando alle fonti di Kroll "avrebbero da poco incontrato alcuni sceneggiatori per la stesura dello script dei Fantastici 4", sottolineando dunque l'assenza di una sceneggiatura e il lasso di tempo ancora importante che dovrà passare prima che il cinecomic venga girato.



Questo significa che non solo è presto per scegliere un'attrice per la parte de La donna invisibile, ma che vale lo stesso discorso per gli altri protagonisti, il che potrebbe debunkare lateralmente anche la teoria del fan che vorrebbe Reed Richards / Mr. Fantastic in WandaVision, come quel misterioso "ingegnere aerospaziale" che ancora non abbiamo avuto modo di conoscere.



Non sempre è vero che una sceneggiatura, comunque, anticipi il casting: basti guardare quanto fatto con Mahershala Ali per il reboot di Blade.