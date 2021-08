Fantastic Four, John Cena apre alla possibilità di interpretare La Cosa

Attualmente tutta l'attenzione di Jon Watts è dedicata alla post-produzione del suo attesissimo Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, in uscita il prossimo dicembre, ma dopo che il cinecomic sarà uscito aspettatevi una significativa accelerata nello sviluppo dell'annunciato reboot dei Fantastici 4.

Proprio perché è ancora molto presto, sul film non si sa praticamente nulla. Attualmente si starebbe anzi cercando gli sceneggiatori per scrivere il progetto, e il casting non è ovviamente nemmeno cominciato, anche se a circolare tra i fan sono soprattutto i nomi di John Krasinski e della moglie Emily Blunt come possibili interpreti di Mr. Fantastic e della Donna Invisibile.



Ora, in una recente sessione di Q&A, a John Cena è stato chiesto se amerebbe interpretare Ben Grimm aka La Cosa proprio nel reboot Marvel Studios dei Fantastici 4, e l'attore di The Suicide Squad e di Fast & Furious 9 ha prontamente risposto: "Prenderei in serie considerazione quasi ogni cosa. Penso che rimanere aperti alle opzioni e alle diverse prospettive sia un buon modo di affrontare la vita. Questa sarebbe una di quelle cose che prenderei seriamente in considerazione, perché amo mantenermi aperto a tutto".

Vi piacerebbe vedere John Cena nei panni de La Cosa? Fatecelo sapere nei commenti.