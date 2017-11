Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald sarà un film "più ricco e profondo"

, il cui titolo ufficiale è Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald , approfondirà molte tematiche e sarà una pellicola più "ricca", parola di produttore!

Il sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli scaverà più in profondità dentro il mondo creato dalla prolifica scrittrice J.K. Rowling: ci trasporterà in nuovi ed esaltanti meandri del mondo di cui fa (farà, in futuro) parte il nostro maghetto preferito, Harry Potter.

David Heyman, uno dei produttori esecutivi di Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, ha parlato con Entertainment Weekly e ha rivelato cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima avventura magica:

“Scaveremo a fondo nel mondo magico di Jo - andremo a Parigi, a Londra e a New York - è un mondo che si espande. Come potete vedere dalla fotografia (promozionale), seguiremo diversi personaggi. il nuovo film è molto diverso dal primo. Ha una qualità eccelsa. Ed è anche una storia d'amore e di passione in tutte le sue forme, paternalistica a volte, romantica, e anche politica. E' un'avventura esaltante e divertente. Abbiamo preso tutto ciò che abbiamo imparato dal primo film e abbiamo creato un nuovo film, più ampio, più ricco, un progetto di cui sono estremamente felice di far parte."

Questa seconda pellicola sarà nuovamente diretta da David Yates, che era anche al comando delle ultime quattro pellicole di Harry Potter. Sul regista, ecco cosa ha aggiunto Heyman:

"Cinematograficamente parlando, è più dinamico. La cinepresa è più viva, molto più immersa nella storia. Ha un approccio più contemporaneo rispetto al passato."