Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald è ambientato quasi tutto a Parigi

Animali Fantastici 2 porteràa Parigi, in questa nuova avventura. La pellicola è diretta dal regista, come il primo film di questo nuovo franchise, e come gli ultimi 4 della saga maggiore, dedicata a

Lo screenplay è stato scritto da J.K. Rowling in persona. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald introdurrà al pubblico il personaggio del giovane Albus Silente (Jude Law) mentre cerca di reclutare Newt perché lo aiuti a combattere il suo amico, diventato malvagio, il mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

In questa pellicola indagheremo non solo la storia pregressa di Silente, ma vedremo anche il fratello di Newt, Theseus Scamander (Callum Turner) e la misteriosa Leta Lestrange (Zoë Kravitz) la cui relazione con Newt è stata vagamente accennata nel primo film. A Newt si uniranno i suoi compagni della prima pellicola: Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) e Jacob (Dan Fogler).

Oltre ai nuovi personaggi, The Crimes of Grindelwald ci porterà anche in altri luoghi; il produttore David Heyman ha detto a EW che il nuovo film sarà ambientato praticamente (quasi) del tutto a Parigi: "Parigi non si è mai vista nel franchise prima d'ora, con Animali Fantastici ambientato a NY e i precedenti film di Harry Potter a Londra. Scaveremo a fondo nel magico mondo creato da J.K. Rowling, ci stiamo espandendo."

E noi non vediamo l'ora di vedere in che modo questa nuova avventura sarà portata sullo schermo!