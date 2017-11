Fantastic Beasts 2: rivelato il titolo ufficiale e la prima foto del cast!

Come anticpato ieri, ecco che laha rivelato pochi minuti fa il titolo ufficiale e la prima foto del cast dell'attesissimo Animali Fantastici 2, sequel didiche vedrà ancora una volta protagonistanei panni di

Si chiamerà (almeno in versione originale) Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, quindi perderà l'ormai iconica and già presente dai tempi di Harry Potter, forse alla ricerca di una proprio e più specifica identità. In aggiunta, insieme al titolo, è stato rilasciato anche un brevissimo filmato che ci mostra il cast al completo, con tanto di Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente (munito di barbetta brizzolata) e Johnny Depp come Grindelwald, mago oscuro grande protagonista del titolo, decisamente più in forma rispetto allo scorso anno.



Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald vedrà nel cast anche Ezra Miller, Claudia Kim, Zoe Kravitz, Callum Turner, Katherine Waterston, Dan Fogler e Allison Sudol, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 16 novembre 2018.