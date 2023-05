Fantastic 4, Torcia Umana offerto a Paul Mescal e spin-off di Silver Surfer in arrivo?

A poche ore dalla smentita di Mila Kunis sul ruolo di Sue Storm alias la Donna Invisibile, emergono nuove indiscrezioni sui casting dell'attesissimo reboot cinematografico dei Fantastici Quattro ad opera dei Marvel Studios.

Secondo l'insider Daniel Richtman, infatti, il ruolo della Torcia Umana sarebbe stato offerto al recente candidato all'Oscar Paul Mescal, protagonista di Aftersun e recentemente ingaggiato da Ridley Scott per recitare nella parte del protagonista ne Il gladiatore 2. Non è dato sapere se la star abbia accettato o meno, ma a questo proposito va considerato che le riprese del sequel de Il gladiatore dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e Mescal potrebbe essere 'libero' per l'inizio dei lavori su Fantastici Quattro, previsto per l'inizio del 2024.

Ricordiamo che al momento nessun membro del cast è stato annunciato ufficialmente, anche se i Marvel Studios potrebbero aver già siglato degli accordi dato che Mila Kunis ha recentemente rivelato di sapere chi apparirà nel film: gli ultimo rumor avevano dato per certo Adam Driver per il ruolo di Mr. Fantastic e Antonio Banderas come Galactus. Per quanto riguarda la trama, infine, Fantastici Quattro dovrebbe includere anche Silver Surfer, ma in un ruolo minore: le indiscrezioni vogliono infatti uno spin-off dedicato a Silver Surfer in lavorazione per Disney+, spin-off che però non sarà uno 'Speciale' in stile Licantropus bensì una mini-serie tv o addirittura un lungometraggio esclusivo per la piattaforma di streaming.

Va precisato che al momento si tratta di indiscrezioni e non c'è nulla di confermato ufficialmente, ancora. Continuate a seguirci per tutte le prossime novità su uno dei progetti MCU più attesi di sempre.