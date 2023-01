Fantastic 4, uno degli scooper più affidabili del web svela il villain del film MCU

Le indiscrezioni su Fantastici Quattro non si placano, e dopo gli ultimi rumor su Ryan Gosling in pole position per un ruolo nel cast il famoso insider My Time to Shine ha apparentemente svelato l'identità del villain del reboot dei Marvel Studios.

In una sessione di 'Ask me anything' organizzata per i suoi follower su Twitter, come potete vedere in calce all'articolo, My time to shine - tra i più affidabili scooper del web per quanto riguarda i titoli Marvel Studios e non solo - ha risposto ad un fan curioso di conoscere il villain di Fantastici Quattro, e con una semplice parola l'insider ha mandato tutti in visibilio: "Galactus".

Qualche minuto dopo, con il vaso di Pandora ormai aperto, anche un altro scooper, Tom Smith, si è fatto avanti, gettando ulteriore benzina sul fuoco: "Beh, ormai un altro scooper ha già rivelato chi sarà il villain di Fantastic Four: si tratta di Galactus, e il ruolo è già stato assegnato. L'identità dell'attore è sconosciuta al momento."

Informazioni che desteranno decisamente l'interesse degli appassionati del Marvel Cinematic Universe, anche se al momento va precisato che non si tratta di notizie che possono essere confermate ufficialmente. Come sempre in questi casi, bisognerà attendere dichiarazioni dirette da parte della Marvel o annunci da testate ufficiali di Hollywood - anche se spesso gli scooper più noti, come appunto My time to shine, ci hanno abituato a 'scoop' in anticipo di diverse ore, se non giorni, rispetto ai canali ufficiali.

Nel frattempo, durante il suo personale 'AMA', My Time to Shine ha corroborato le indiscrezioni secondo cui Adam Driver è in pole position per un ruolo in Fantastic Four. L'uscita del film, lo ricordiamo, è fissata per il 14 febbraio 2025.