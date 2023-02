Fantastic 4, il regista Matt Shakman commenta i rumor sul cast con una grande supercazzola

Le riprese di Fantastici Quattro inizieranno nel 2024 dunque i rumor sui casting per i ruoli principali dei nuovi supereroi dei Marvel Studios non faranno che intensificarsi nelle prossime settimane e mesi fino ad un annuncio ufficiale, ma cosa ne pensa il regista Matt Shakman?

La risposta è semplice: non c'è risposta. Nel corso di una recente intervista esclusiva con Comicbook, infatti, Matt Shakman si è lanciato in una divertente supercazzola per commentare i rumor su Fantastici Quattro, concludendo il suo lungo intervento con quello che tutti si aspettavano, ovvero la totale impossibilità di commentare le tante indiscrezioni che si sono rincorse in questi mesi.

"Ci sono stati un sacco di rumor là fuori, è vero. È piuttosto folle. Come avevo già avuto modo di scoprire con WandaVision, è bello vedere il livello di coinvolgimento che i fan hanno con questo materiale, perché anch'io sono un fan: leggo i Fantastici Quattro da quando ero bambino", ha detto Shakman. "Amo questi personaggi. Adoro la possibilità che abbiamo di portarli nel MCU e voglio davvero che le cose vadano bene e so che tutti là fuori sono davvero entusiasti e si sentono appassionati allo stesso modo, e tutti vogliono che questo film sia perfetto. Penso che i rumor siano fantastico. Però sì, sapete, non ho risposte da dare sul casting: non posso dire nulla al riguardo".

Ricordiamo che tra i nomi saltati fuori nelle scorse settimane per il cast di Fantastici Quattro ci sono stati quelli di Adam Driver, Dev Patel, Penn Badgley e Diego Luna, senza contare quello più recente di Ryan Gosling e quello di Eiza Gonzalez per la Donna Invisibile. Nei giorni scorsi, inoltre, il famoso scooper My Time to Shine ha anticipato che il villain di Fantastic 4 sarà Galactus, e secondo le sue informazioni il ruolo sarebbe già stato assegnato...ma non ditelo a Matt Shakman!

Fantastici Quattro dei Marvel Studios uscirà il 14 febbraio 2025.